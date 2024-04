Giofrè parla dell’uomo che l’ha fatto innamorate | “Il mio primo amore”

(Di domenica 14 aprile 2024) Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo ha ospitato Giuseppe, che ha anche presentato il suo libro Stidda. Ovviamente non poteva mancare la domanda fatidica: “E l’?”. Giuseppe ha raccontato della sua prima storia d’seria, quella con Adam, l’uomo che gli ha rubato il cuore. La relazione trae Adam non poteva che essere splendida e indimenticabile visto che è nata con una benedizione speciale, quella di Britney Spears. I due infatti si sono conosciuti nella sala prove della residency Domination. A #Verissimo che sotto ad un video di Giuseppe e Adam mettono la canzone di Elio e Oliver #Chiamamicoltuonome — ?????? ? ??????? ????? (@volocomenic) April 14, 2024e le confessioni sulla storia d’con Adam. “Tutto cambia quando ci si innamora. ...

