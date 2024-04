Giocatori non se la sentono | stop definitivo a Udinese-Roma

(Di domenica 14 aprile 2024)è stata definitivamente sospesa dopo il malore del giallorosso Evan N'Dicka. Idellanon se la sono sentita di continuare. Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all'arbitro che le condizioni di N'Dicka erano buone e il giocatore era cosciente sono stati i suo compagni giallorossi a manifestare preoccupazione e impissibilità di proseguire la partita che si era fermata attorno al minuto 70 sul risultato di 1-1. A quale punto De Rossi ha riunito tutto la squadra in cerchio per decidere cosa fare ed ha poi comunicato all'arbitro Pairetto e al tecnico dell'Cioffi che lanon se la sentiva di proseguire. L'ha accettato e Pairetto ha ordinato il rientro negli spogliatoi, mentre il Pellegrini spiegava ai tifosi ...

Paura in campo al Friuli, Ndicka accusa un malore al petto: esce in barella, partita sospesa - UDINE. La paura in campo si è percepita subito. I Giocatori della panchina della Roma sono entrati in campo di corsa e si sono diretti alla curva dell’Udinese per chiedere di non suonare i tamburi: i ...messaggeroveneto.gelocal