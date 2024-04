Ginnastica ritmica | World Cup Sofia 2024 | Raffaeli oro alla clavette e argento al cerchio Niente podi per le Farfalle

(Di domenica 14 aprile 2024) Arrivano ancora due medaglie per l’Italia dellada, dove si è conclusa la seconda tappa diCup. In questa domenica dedicata alle finali di specialità, brilla ancora una volta la stella di, che riesce a conquistare duesu tre gare. La fuoriclasse di Chiaravalle è meravigliosa nel suo eservizio alle, prendendosi l’oro con il punteggio di 34.250 davantibulgara Boryana Kaleyn (33.900). vincitrice ieri dell’all-around e all’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.000). La giovane marchigiana è anche bronzo al, forte del suo 34.150 con cui è riuscita a salire sulo alle spalle delle imprendibili Daria Atamanov (35.500) e Stiliana Nikolova (34.950). ...

