Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli vince in Coppa del Mondo! Sigillo di specialità e bis di podi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)ha vinto nella seconda tappa delladel2024 di. La fuoriclasse marchigiana si è infatti imposta nella Finale dicon le clavette, trionfando con il punteggio complessivo di 34.250 (17.400 per le difficoltà, 8.350 per l’esecuzione, 8.500 di pannello A). L’azzurra ha fatto festa a Sòfia (Bulgaria), dopo il quarto posto di ieri nel concorso generale individuale, ad appena un decimo dal terzo gradino delo. Risultato davvero rimarchevole per la Campionessa delall-around nel 2022, nonché argento iridato in carica, anche se ottenuto in un evento non in programma alle Olimpiadi di Parigi 2024 (ai Giochi si gareggia esclusivamente sul giro completo). La 20enne ha battuto ...