Ginnastica ritmica | Farfalle poco brillanti nella finali di specialità di Coppa del Mondo

(Di domenica 14 aprile 2024) Lenon sono riuscite a strabiliare nellediche hanno chiuso la seconda tappa delladel2024 di. Sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), dopo aver conquistato uno splendido secondo posto nel concorso generale a squadre, le ragazze della DT Emanuela Maccarani hanno commesso degli errori nelle prove con i singoli attrezzi, che però non sono inserite nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 (ai Giochi si gareggia soltanto nell’all-around). Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris si sono fermate al quinto posto con i cinque cerchi (34.200: 18.900 per le difficoltà, 7.450 per l’esecuzione, 7.850 di pannello A) e in sesta piazza con i tre nasti e due palle (28.950: 15.400 la ...