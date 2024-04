(Di domenica 14 aprile 2024) Ilva in. In attesa di capire quale sarà il destino della, soprattutto alla luce di un possibile restyling di piazza Togliatti, l’amministrazione decide di metterlo a reddito. La previsione era che l’immobile fosse destinato per incentivare politiche giovanili da attuarsi attraverso una coprogettazione con il terzo Settore, al fine di mettere a sistema le proposte progettuali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, con lo scopo di migliorare e valorizzare le politiche giovanili. Per questo i servizi Culturali e promozione Sociale stanno collaborando con università di Firenze e le scuole del territorio, che arrivare al nuovo bando che però latita. Così è stato deciso di mettere laa disposizione per uso temporaneo da parte di soggetti pubblici ...

Ginger zone, si cambia. La struttura va in affitto per attività sociali - L'amministrazione di Scandicci mette in affitto il Gingerzone in attesa di decisioni sul suo futuro. La struttura sarà utilizzata temporaneamente per attività sociali, culturali e formative, con tarif ...lanazione

From M&S to Amazon, Boux Avenue, Debenhams and more – these are the items we’re buying this weekend - So read on, get your debit and credit cards ready because we’re pretty proud of this one… and it’s the weekend, and money doesn’t really count – right Smarter: 10 lessons for a more productive and ...metro.co.uk

5 minutes with the Walmart US chief people officer - In her role as Walmart U.S. Chief People Officer, Judy Werthauser oversees millions of employees around the globe. To her, that involves a responsibility not only to improve the lives of the company’s ...hrdive