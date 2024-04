Gf Vip | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga scoprono il sesso del bebè in arrivo | “Adesso possiamo finalmente immaginarti!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 aprile 2024) Lo scorso 16 marzo, protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, hanno annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio. In una successiva intervista rilasciata a Verissimo, la 31enne ha confessato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dall’esito del test di gravidanza alla luce dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato: Non speravo potesse accadere anche a causa dei miei trascorsi. In passato, soffrendo di anoressia, ho avuto un po’ di difficoltà. Per me a volte era sempre un “chissà se succederà a me”…Avevo questo dubbio e invece la vita mi ha sorpreso e mi ha reso la persona più felice del mondo. Volevo diventare madre con un padre comeal fianco. L’attrice originaria di Messina ha poi rivelato che il...