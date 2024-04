Genta | «Inter | stagione finita qui! Si tratta di festeggiare e basta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) L’questa sera affronta il Cagliari a San Siro alle ore 20.45. Dopo il 3-3 tra Sassuolo e Milan, l’ambito traguardo scudetto si avvicina ulteriormente. Secondo Carlo, come e quando laurearsi Campione d’Italia è un non problema per i nerazzurri: di seguito il suovento nel corso di Tutti Convocati su Radio 24 CONTO ALLA ROVESCIA – L’di Simone Inzaghi è prima in classifica e dopo il pari del Milan con il Sassuolo, vincendo stasera con il Cagliari, potrebbe accontentarsi di un punto nel derby in programma lunedì 22 aprile per laurearsi Campione d’Italia. Secondo Carlo, questo è un non problema per i nerazzurri: «con più pepe dopo il pari del Milan? Sì ma certo, averne di questi problemi come quello che deve uscire la sera e non sa quale macchina prendere ...