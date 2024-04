Gaza | Di Battista su Nove | “Netanyahu vuole eliminare il popolo palestinese dalla Striscia” Corona | “Criminale | va processato subito”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Convergenza di vedute sulla guerra atra Mauroe Alessandro Di, entrambi ospiti ad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Secondo lo scrittore e alpinista l’attacco dei terroristi del 7 ottobre non ha nulla a che fare con tutte le persone massacrate nell’azione punitiva intrapresa da“undi guerra che va: luiradere al suolo i palestinesi. – ha detto– andrebbe preso per le orecchie e“. Secondo lo scrittore “qualcuno gli presenterà il conto e glielo farà pagare”. Per Alessandro Di, in libreria con ...