Garelli Siamo in fiducia Ma servirà attenzione»

(Di domenica 14 aprile 2024) È il giorno della verità per l’OraSì Ravenna, oggi più che mai padrona del suo destino: la partita con l’Allianz Civitus Vicenza può infatti regalare ai giallorossi la salvezza diretta e, di conseguenza, la matematica permanenza in categoria. Sarà però una partita da prendere con le molle per Bedetti e compagni che di fronte si troveranno una squadra determinata, proprio come i romagnoli, a conquistare due punti che significherebbero mantenere viva la fiammella della speranza di salvezza diretta. La classifica vede l’OraSì a quota 26, mentre i veneti inseguono a quota 22: se Ravenna vincesse diventerebbe irraggiungibile, andando di fatto in vacanza, se a vincere fosse Vicenza accorcerebbe a meno due a una giornata dalla fine e diventerebbe decisiva l’ultima di regular season dove i giallorossi faranno visita ai cugini dei Blacks, lanciati verso i playoff, mentre Vicenza riceverà la ...