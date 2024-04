Garbagnate | “Volevano raggirarmi con la truffa dello specchietto”

(Di domenica 14 aprile 2024) . Itori, gente che mette in scena un finto incidente per cercare di spillarci qualche soldo, sono tornati a colpire in città, ma questa volta hanno preso di mira un personaggio che nella sua vita ne ha viste tante: Mario Marras, titolare del ristorante pizzeria ...

Code per via Biscia, la replica di Garbagnate: “Cesate tolga il pagamento del parcheggio in stazione” - Non si è fatta attendere la replica dell’assessore alla sicurezza di Garbagnate Fabio Boniardi alla dura lettera pubblicata dal sindaco di Cesate Roberto ...ilnotiziario

Garbagnate: inaugurato il nuovo DAE in palestra, è il quarto - Inaugurato un nuovo DAE presso la palestra di Garbagnate Monastero. L’iniziativa è stata portata avanti dall’amministrazione ...casateonline