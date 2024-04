Gantz | ' esigeremo un prezzo nel modo e nel momento adatto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Costruiremo una coalizione regionale contro la minaccia dell'Iran edunnele nelche ci conviene". Lo ha detto il ministro del Gabinetto di guerra Benny. "L'incidente non è finito - ha aggiunto - l'alleanza strategica e il sistema di cooperazione regionale che abbiamo costruito devono essere rafforzati". Poi ha sottolineato che Israele non ha ancora portato a termine "i suoi compiti: il ritorno delle persone rapite e l'eliminazione delle minacce per gli abitanti del nord e del sud".