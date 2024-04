G7 “Ferma condanna a Iran | evitare ulteriore escalation in Medioriente”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto oggi una riunione in videoconferenza dei capi diStato e di Governo G7, convocata in seguito all’attaccoiano contro Israele.Al termine della discussione, i leader G7 hanno adottato una dichiarazione congiunta “chemente il lancio di droni e missili dall’”, ribadendo “pieno sostegno alla sicurezza di Israele”.I G7 hanno sottolineato “l’esigenza diun’, invitando le parti ad astenersi da azionivolte ad acuire la tensione nella Regione”, si legge in una nota.A tale scopo, i G7 hanno rivolto un appello “per porre fine alla crisi a Gaza attraverso la cessazione delle ostilità e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas”. Hanno infine garantito “la ...