Futsal Euro 2026 San Marino cede all’Austria e ora si gioca tutto con la Bulgaria

(Di domenica 14 aprile 2024) Secondo impegno in poco più di ventiquattro ore per la Nazionale didi Sanche, dopo il pareggio al debutto con Israele (1-1), lascia, ma non senza avere combattuto (3-1). Austria padrona di casa e vincente di misura all’esordio con la(1-0). Lo 0-0 maturato nel prente incontro di giornata trae Israele, regala un match point ai mittelpei, certi della qualificazione al Main Round in caso di successo sui titani. Quindi, l’Austria inizia da subito a spingere sull’acceleratore e passa con Jatic. Di Steinwandter nella ripresa il gol del raddoppio, ma non della tranquillità considerando che i biancazzurri della Repubblica riescono a rifarsi sotto con Moretti. Poi, nel finale, è ancora Steinwandter a ...

La Nazionale di Futsal di San Marino procede speditamente verso l’impegno ufficiale di metà aprile in Austria, dove affronterà – oltre ai padroni di casa – anche Israele e Bulgaria, queste ultime in ... (sport.quotidiano)

Tutto è quasi pronto. La Nazionale sammarinese di Futsal è prossima alla partenza per Eisenstadt, in Austria, dove questa settimana gli occhi saranno tutti puntati sul turno preliminare di ... (sport.quotidiano)

