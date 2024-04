Fusioni e acquisizioni | segnali di ripresa sul mercato italiano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 aprile 2024) Tornano i grandi deal, mentre si registra un calo nel numero di operazioni chiuse. Nei primi tre mesi del 2024, secondo il rapporto KPMG, si sono registrate operazioni per circa 14,6 miliardi di euro (+55,2% rispetto al primo trimestre 2023) che rappresentano oltre il 40% dei controvalori registrati nell’intero 2023 (pari a 35,1 miliardi di euro). Un risultato che è stato determinato essenzialmente dalla chiusura di alcuni grandi deal sopra il miliardo di euro. Rallentano invece i volumi: dopo un triennio da record in termini di numero di operazioni, che su base annua si sono sempre attestate intorno alle 1200, il 2024 è iniziato in modo più prudente registrando nei primi tre mesi solo 272 deal (-24,4% rispetto al primo trimestre 2023). Importante notare, però, che tale dato risulta comunque superiore a quanto registrato nei primi 3 mesi degli anni precedenti al 2020. La direzione ...