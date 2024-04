Furto con esplosivo al bancomat | indagano i Carabinieri

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 5.10, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportelloesterno della BPER di Corso Kennedy. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti idella Compagnia di Ariano Irpino, che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono in corso. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Controlli e perquisizioni dei Carabinieri a Montemiletto e nella Valle Ufita . denunce per furto aggravato , estorsione e appropriazione indebita In linea con le direttive impartite dal Prefetto ... (puntomagazine)

Tre uomini di 18, 20 e 21 anni sono stati condotti davanti ad un giudice a Parigi nella giornata di venerdì, per rispondere del furto con scasso alla casa di Gianluigi Donnarumma , di cui sono ... (sportface)

Non sono in Italia si parla e si parlerà di quanto accaduto nella semifinale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino ha dovuto incassare la seconda ... (oasport)

Vallata - Furto all'alba con esplosivo al bancomat della Bper - Furto con esplosivo al bancomat. Alle ore 5.10, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno della BPER di Corso Kennedy. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono immedi ...tusinatinitaly

Cassonetti incendiati, Furto all'officina e un cane rubato: cresce l'insicurezza a Porto Viro - Furto in officina, rubati strumenti e un monopattino I ladri ... Inutili i richiami e le ricerche attorno. Il collare con Gps del cane, un esemplare di Amstaff bianco e grigio di nome Kira, è stato ...ilgazzettino

Maxi Furto in azienda a Saronno: il bottino supera i 150mila euro - Il colpo, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, è stato messo a segno ai danni di un’azienda che produce utensili in via San Solutore a Saronno ...varesenoi