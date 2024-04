(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile– Ci siamo, anche quest’annoè pronta al Salone del Mobile e al, che si terrà dal 16 al 21 aprile. Come sempre, l’offerta è talmente vasta da rendere difficile rispondere alla domanda “?”. Impossibile arrivare a tutto, ma le opportunità sono divise in diversi distretti: alcuni centrali, come Zona Centro, 5VIE Art+, BreraDistrict, Porta Venezia e altri più periferici ma facilmente collegati con i mezzi pubblici. Parliamo di zona Tortona, zona Lambrate, la Triennale, Alcova e altre. Ecco le zone principali e alcune dellepiù attese. Salone del Mobile, il programma degli eventi, biglietti ...

Fuorisalone 2024: cosa vedere, dove e le installazioni. La guida per la Milano Design Week - Le opportunità sono divise in diversi distretti: alcuni centrali, come Zona Centro, 5VIE Art+Design, Brera Design District, Porta Venezia e altri più periferici come zona Tortona, zona Lambrate, la Tr ...ilgiorno

Più stranieri e affitti record: il viaggio nell'effetto Salone del Mobile - Al via da martedì, con ilSalone del Mobile, la kermesse che per una settimana trasforma il centro e parte delle periferie. Un appuntamento sempre più a due facce ...msn

Mostre, esposizioni e musica elettronica: a Milano il mega festival (per il Fuorisalone) - Fabbrica del Vapore mette a disposizione circa 5mila metri quadri di superficie espositiva coperta, proponendosi come collettore per università, scuole, collettivi e designers indipendenti; e 500 ...milanotoday