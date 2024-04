Fumo dal cofano | auto in fiamme al casello dell’autostrada Arrivano i vigili del fuoco

(Di domenica 14 aprile 2024) Montecatini Terme, 14 aprile 2024 – Incendio davanti aldell’strada A11 all’uscita Montecatini Terme dove un’ha preso. Le, avvenuto oggi 14 aprile intorno alle 14, sono state domate daideldel distaccamento di Montecatini. L'intervento tempestivo della squadra ha permesso di spegnere in pochi minuti l'incendio limitandolo alla sola parte anteriore del mezzo. Il conducente non ha riportato ferite, accortosi delè sceso immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Sul posto presente per la gestione della viabilità personale della Polizia Statale e personale della societàstrade.

