Frosinone | Di Francesco | ”Prestazione di altissimo livello Raccogliamo di più ma serve una vittoria”

(Di domenica 14 aprile 2024) Eusebio Di, allenatore del, al termine del match pareggiato contro il Napoli è intervenuto nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa. Queste le sua dichiarazioni: Di“Abbiamo fatto unadinonostante il rigore sbagliato poteva tagliarci le gambe” “Abbiamo fatto unadinonostante il rigore sbagliato poteva tagliarci le gambe. Abbiamo fatto qualche cambio, sulla fascia destra dove avevamo qualche difficoltà ho avuto grandissime risposte. La squadra ha rischiato qualcosa, ma per fare risultato al Maradona devi farlo. Il pareggio ci sta per quello visto”.è ancora padrone ...

Il tecnico del Frosinone Di Francesco ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il pareggio ottenuto in casa del Napoli per 2-2: “Io non mi accontento mai e voglio fare capire alla squadra che deve ... (sportface)

DIRETTA VIDEO - Napoli-Frosinone 2-2 (16' Politano, 50' e 73' Cheddira, 63' Osimhen): partita finita - Napoli Frosinone Tv - Napoli Frosinone Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 32a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà ad ospitare il Frosinone di Di Fran ...msn

Frosinone, Di Francesco in conferenza: "Per le forze in campo e il coraggio meritavamo anche di vincere" - Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa.tuttonapoli

Di Francesco: “Napoli grande squadra, la mia filosofia è quella di provare a vincere” - Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Napoli: "Abbiamo fatto una prestazione di altissimo ...iamnaples