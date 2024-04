Francia-Italia oggi in tv | orario Sei Nazioni rugby femminile 2024 | programma | streaming | formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Per la terza giornata del Sei, la Nazionalena discenderà in campo, in trasferta, allo Stade Jean Bouin di Parigi contro le padrone di casa della, domenica 14 aprile, il match si giocherà a partire dalle ore 13.30. Il capo allenatore dell’, Nanni Raineri, conferma la linea dei trequarti, mentre deve effettuare dei cambiamenti in mischia, anche a causa delle assenze forzate di Sgorbini e Turani, infortunatesi durante l’incontro vinto in Irlanda. Indisponibile anche Elisa Giordano, che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio al muscolo gastrocnemio: la capitana azzurra sarà Sofia Stefan, che festeggerà la presenza numero 85 con la maglia della Nazionale. Partirà dalla panchina, ...