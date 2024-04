Francia-Italia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2024 rugby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutto pronto per, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Dopo la strepitosa vittoria a Dublino contro l’Irlanda e la settimana di pausa del torneo, le azzurre vanno a caccia del secondo successo nella partita in cui la capitana Sofia Stefan celebra la presenza numero 85 con la maglia della Nazionale, mentre Elisa Giordano prosegue il recupero dall’infortunio. Coach Raineri conferma la linea dei trequarti e ridisegna la mischia, considerando anche le assenze di Sgorbini e Turani, ma serve un’altra grande prestazione contro la compagine transalpina, ancora imbattuta fin qui. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.30 di domenica 14 aprile allo Stade Jean Bouin di ...