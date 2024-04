Francesca De Andrè racconta le violenze subite dall’ex | “Naso rotto | trauma cranico | capelli stappati | denti spezzati e bruciature di sigaretta sul corpo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante l’ultima puntata di “Verissimo”, trasmessa il 13 aprile, Silvia Toffanin ha ospitatoDe, che ha condiviso la dolorosa esperienza di aggressione subitafidanzato Giorgio Tambellini., ex concorrente del Grande Fratello Vip e nipote dell’indimenticabile cantautore Fabrizio De, ha dettagliato le gravi ferite fisiche e emotive, che l’hanno portata in ospedale con una prognosi di 21 giorni a seguito di un episodio di violenza estrema avvenuto nell’aprile 2021.ha descritto l’aggressione durante l’intervista: “Io quel giorno non stavo tanto bene ed ero sul divano ed avevo notato che lui avesse già esagerato con l’alcol. Io ero zitta e non parlavo. Questo è stato l’errore. Lui mi ha afferrato per i ...