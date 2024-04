FOTO – N’Dicka in ospedale | la Roma rassicura | «Si sente meglio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)nel corso di Udinese-è stato costretto ad abbandonare il campo per un malore accusato durante il minuto 71 della partita. Motivo per cui l’arbitro ha deciso di interrompere il match tra le due squadre. Qualche minuto fa è arrivato il comunicato ufficiale della società giallorossa riguardo le condizioni del difensore ivoriano. AGGIORNAMENTO – Laattraverso il propri profili social ha aggiornato, con un comunicato, riguardo le condizioni di Evan: “La squadra ha fatto visita a Ndicka in. Evan sied è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in. Forza Evan!“. Di seguito il post pubblicato su Twitter dalla. La squadra ha fatto visita a Ndicka in ...