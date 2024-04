Fortitudo | striscia negativa interrotta | arriva il successo con Torino che vale il secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Bologna, 14 aprile 2024 – Mentre Udine perde, e intanto che qualcuno avanza complotti sul recente basso rendimento dellaper ottenere il terzonel girone Rosso ed evitare così un eventuale scontro ai playoff contro Trapani, Bologna piega78-59 dopo due sconfitte consecutive (Agrigento e Treviglio) e sale alin solitaria, preparandosi alla chiusura della fase a orologio proprio sul parquet della regina siciliana. Domenica alle 18 si scenderà infatti a Trapani, col coltello fra i denti per il -32 subìto in Coppa Italia, per capire al termine dei 40’ se sarà tabellone A o B ai playoff. La cronaca Nell’arsura del PalaDozza si viaggia sui binari dell’equilibrio per i primi 5 giri di cronometro, con piccoli singhiozzi dei locali prontamente replicati dai gialloblù ...