Forlì | Pascolo va oltre la sconfitta | Ci servirà per crescere ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Se non fosse diventato giocatore di basket probabilmente Dadaavrebbe fatto il filosofo. Calmo, tranquillo, riflessivo, arguto, ironico: in una parola, esperto. Non fa giustamente drammi per lasubita contro Cantù nella penultima gara dell’Orologio e analizza la situazione in casa Unieuro con l’occhio di chi nella sua carriera ne ha viste tante: "Quella di venerdì è stata una battaglia, una partita molto tirata anche se non siamo stati mai in vantaggio. Cantù è stata più precisa di noi e alla fine ha meritato di vincere. Noi potevamo sbagliare un po’ meno al tiro e dalla lunetta, alcuni episodi non ci hanno sorriso ma la grinta e la voglia di vincere l’abbiamo messa tutta dall’inizio alla fine". L’atteggiamento è stato il solito anche se per voi a livello di classifica la gara non contava più di tanto. "Ci tenevamo a vincere di ...