Football americano Aquile ancora in casa contro Cecina

(Di domenica 14 aprile 2024)di scena al Mike Wyatt Field le, che oggi alle 14.30 affronteranno i Trappersnell’ultima delle partitelinghe degli estensi in questa regular season che fino ad oggi ha visto la squadra di coach Pippin imporsi in tutti gli incontri disputati. Gli estensi sono reduci dal largo successo di domenica scorsai Chiefs Ravenna, mentre i Trappers hanno goduto di un weekend di riposo dopo la sconfitta di due settimane fa ad opera dei Vipers Modena. I toscani si trovano ora al 3° posto del girone A del campionato di IFL2 guidato attualmente dalle, che sono tallonate al 2° posto dai Vipers Modena. L’ottimo stato di forma degli estensi è confermato dalle statistiche di stagione, che vedono l’attacco ferrarese segnare 48 punti di media a partita ...

