Fiumi di ice e yaba | ecco l' epicentro mondiale delle metanfetamine 

Un uomo di 32 anni del tagiki stan, colpito da mandato di arresto internazionale "per essersi arruolato nelle fila dello Stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014 ", è stato ... (ilgiornaleditalia)

Supernova Fiumicino 59 Italservice Loreto 67 Supernova Fiumicino : Gori ne, Grilli 13, Agbara 2, Fanti ne, Diedhiou 6, Martino 10, Lemmi 22, Staffieri, Avramov 4, Babilodze 2. All. Bonora. ... (sport.quotidiano)

Fiumicino, 27 marzo 2024 – “Un orgoglio per il Comune e un vanto per tutta la comunità: vogliamo congratularci con Alessio Pollice, giovane imprenditore di Fiumicino e per il suo duro lavoro che lo ... (ilfaroonline)