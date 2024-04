Firenze | sostanza irritante per le vie respiratorie si propaga in strada | tre persone in ospedale

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Momenti di paura si sono vissuti ieri sera a, quando alcunesono finite inper aver respirato delle sostanze tossiche che sono inavvertitamente fuoriuscite da un frigorifero. Il fatto è accaduto in via Sguazza, a. Subito allertati i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 21.40 per la verifica di unaalle vierilevata sulla via pubblica. La zona è stata delimitata e interdetta al traffico e al passaggio di, fino a via Toscanella. Sul posto è stato chiamato a intervenire anche il personale del nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico che ha effettuato i controlli strumentali nella pubblica via, verificando anche gli accessi ...

