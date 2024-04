Firenze | ripresi per apprezzamenti a una ragazza usano spray al peperoncino 3 giovani in ospedale

(Di domenica 14 aprile 2024) Due ragazzi di 19 e 17 anni sarebbero stati aggrediti da alcuni coetanei conaldopo che uno di questi li avevaper aver rivolto fischi di apprezzamento alla sorella. E' l'aggressione che sarebbe accaduta, secondo quanto appreso, la notte scorsa, 14 aprile 2024, poco dopo la mezzanotte in piazza Santo Spirito aa opera di un terzetto diche poi si è allontanato L'articolo proviene daPost.

