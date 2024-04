Firenze | il Pd è terrorizzato da Schmidt | crociata per le dimissioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) C'è un olezzo acre in città. L'odore della paura di perdere. Il Pd, a corto di idee e di proposte, con un candidato debole e un avversario determinato e brillante, ha avuto la brillante idea di riproporre la patetica versione del partito abbigliato da maestrina dalla penna rossa. E così i dem hanno deciso di raccogliere 600 firme per chiedere ledel direttore Eikedal museo campano di Capodimonte. L'iniziativa è stata presa dopo che lo storico dell'arte ha ufficializzato l'intenzione di chiedere l'aspettativa, per poter seguire la campagna elettorale che lo vede alla guida della coalizione di centrodestra. "Ricordo ai più distratti - ha affermato Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Napoli - che il direttorenon è un professore ...