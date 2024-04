L’ Incidente a a San Giovanni Valdarno. Nessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze -Roma, in aumentoNessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze -Roma, in aumento, e una fila minore ma ... (corrierefiorentino.corriere)

Firenze: due bambine investite da un’auto in via Piagentina - Incidente stradale oggi, sabato 13 aprile 2024, a Firenze. Due bambine, rispettivamente di 12 e 8 anni, sono state investite da un'auto nel tardo pomeriggio in via Piagentina ...firenzepost

Napoli, Eike Schmidt candidato sindaco Firenze: raccolta firme per le dimissioni del Direttore del Museo di Capodimonte - Non si placa la bufera su Erik Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte dal dicembre 2023 che ha già chiesto l’aspettativa per candidarsi a sindaco di Firenze con ...ilmattino

Firenze, il consiglio regionale approva con voto unanime una mozione nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico per terapie Aba - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto unanime una mozione "in merito all'intervento comportamentale personalizzato basato sui principi Aba e agli altri progetti terapeutici destin ...lamilano