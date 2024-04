Finito il G7 sull' attacco dell' Iran | durato poco meno di un' ora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) È duratadi un'ora la riunione del G7 in videoconferenza, convocata dalla presidenza italiana per discutereiano contro Israele. La premier Giorgia Meloni ha partecipato in collegamento da Palazzo Chigi al vertice, a cui hanno preso parte i leader di tutti i Paesi del G7. Come sempre hanno preso parte anche i vertici'Unione europea, rappresentata dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel e da quellaa Commissione Ursula von der Leyen.