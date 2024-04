Ferrovie dello Stato assume e non serve esperienza | affrettati!

(Di domenica 14 aprile 2024) Il GruppoItaliane sta cercando nuovo personale in tutta Italia e le candidature si possono inviare fino al 18 aprile 2024.sta reclutando aspiranti aspiranti operatori specializzati nella manutenzione che verranno poi inseriti in varie regioni e l’opportunità è riservata a giovani diplomati anche senza. Ottime opportunità di lavoro per i giovani pressoitaliane – InformazioneOggi.itIl ruolo dei futuri lavoratori è quello di operatori specializzati in manutenzione infrastrutture e impianti elettrici, ma non è richiesta, perché i giovani saranno formati proprio durante l’incarico. Ecco dunque tutti i dettagli da sapere ...

Sviluppato e gestito un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici pari a 16,4 miliardi, con una crescita del 46% rispetto al 2022 Il 2023 segna un anno record per il gruppo Ferrovie ... (sbircialanotizia)

Ci sarebbe Anche Arrigo Giana , amministratore delegato di Atm, tra i candidati ad essere nominati alla guida delle Ferrovie dello Stato. L’uomo forte di Atm sarebbe in lizza per ricoprire poprio ... (ilgiorno)

Corteo per Mirafiori, il silenzio di Torino e degli assenti - Nel 2018 la città e la regione si erano mobilitate in massa portando prima 50 mila e poi 30 mila persone in piazza per il sì/no alla Tav: venerdì mancava anche chi rischia ...torino.corriere

Che manager! “Il Sole 24 ore” splende su Fs e l’ad Ferraris - Gente che va, gente che viene: in stazione e pure alle Ferrovie dello Stato. Il gran capo Luigi Ferraris, per dire, è in scadenza e pare destinato ad andare (in Netco, la società della rete post-Tim), ...ilfattoquotidiano

Privacy Tour a Messina, il Garante: l'obiettivo è la cittadinanza digitale FOTO - L'iniziativa nazionale voluta dal Garante per la protezione dei dati personali è stata inaugurata a Messina al teatro Vittorio Emanuele con l'evento "Informazione è protezione", promosso da Società Ed ...messina.gazzettadelsud