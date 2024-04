Feralpi ko | playout più lontani

(Di domenica 14 aprile 2024) PISA 31 Primo tempo: 2-0 PISA (4-2-3-1): Nicolas 6; Barbieri 6,5, Calabresi 6,5, Hermannsson 6, Beruatto 6,5; Esteves 6,5 (9’st Touré 6), Marin 6,5; D’Alessandro 6,5, Valoti 7, Touré 6, Arena 6,5 (25’st Torregrossa 6); Bonfanti 6 (9’st Moreo 6,5). All: Aquilani 6,5.SALÒ (3-5-2): Pizzignacco 6; Bergonzi 6,5, Ceppitelli 6, Martella 6 (16’st Tonetto 6); Letizia 6 (25’st Manzari 6), Kourfalidis 6 (33’st Attys sv), Fiordilino 6,5, Zennaro 6,5, Felici 6; Compagnon 6 (25’st Dubickas 6,5), La Mantia 6 (16’ st Butic 6). All: Zaffaroni 6. Arbitro Monaldi di Macerata 6. Marcatori: 16’pt Valoti (P), 38’pt Arena (P), 38’st Dubickas (F), 49’st Valoti (P). Note: ammoniti: Bergonzi; Beruatto; Esteves; Ceppitelli; Kourfalidis; Moreo – angoli: 5-7 - recupero: 3’ e 6’ - spettatori: 6.89.

