Fallout London è stato rimandato per l’upgrade next-gen di Fallout 4

(Di domenica 14 aprile 2024) Il team diha annunciato il rinvio dell’attesa mod di4, esprimendo alcune preoccupazioni in merito all’arrivo ormai imminente dell’aggiornamento gratuito del gioco di Bethesda. Ebbene sì, dopo poche ore dall’annuncio di Bethesda della data d’uscita dell’aggiornamento gratuito-gen del gioco, Team FOLON ha deciso di annunciare immediatamente il rinvio della modo dedicata interamente al quarto capitolo della serie. Il team di modder ha comunque precisato di essere decisamente felice del recente annuncio di4, visto che in questo modo tutti gli utenti potranno gustarsi in modo gratuito un aggiornamento dedicato alle piattaforme di nuova generazione, ragion per cui anche su console PS5 ed Xbox ...

