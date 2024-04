(Di domenica 14 aprile 2024) Unaessoressa di 55 anni di un istituto superiore di Pescara, accusata - secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro - di aver fattocon un’allieva minorenne, è stata interdetta dall’insegnamento per la durata di dodici mesi . La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale del capolugo adriatico, Francesco Marino, che ha inoltre disposto a caricodocente il divieto...

La polemica politico-giudiziaria che ha investito Bari non accenna a concludersi. Due nuovi arresti sono stati effettuati questa mattina nell'ambito di un'inchiesta condotta d... Contenuto a ... (ilfoglio)

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a Bari e provincia a un?ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 7 persone (1 in carcere, 4 agli... (quotidianodipuglia)

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a Bari e provincia a un?ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 7 persone (1 in carcere, 4 agli... (quotidianodipuglia)

Fa sesso, anche nei locali della scuola, con l'alunna: una prof. sospesa per un anno - Non vi sarebbero state costrizioni, ma una situazione di confusione della ragazzina, che dopo alcuni mesi, a seguito di manifestazioni di gelosia della professoressa, avrebbe deciso di mettere fine al ...gazzettadelsud

sesso tra professoressa e alunna 14enne: mi scriveva “Sei bona” - “Inizialmente ho pensato che per lei fossi come una figlia, perché ci sta che una mamma ti chiami amore, tesoro”, poi le avance sarebbero continuate fino a sfociare in un rapporto sessuale tra ...livesicilia

Guzman racconta le bizzarre scene di sesso con Lopez - Ryan Guzman ha raccontato le assurde scene di sesso girate insieme a Jennifer Lopez per Il ragazzo della porta accanto ...lascimmiapensa