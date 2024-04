FÀ LA TUA SCELTA – WWE WRESTLEMANIA XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 aprile 2024) SI CHIUDE UNA PORTA E SI APRE UN PORTONENel momento esatto in cui Cody Rhodes ha schienato Roman Reigns, la parola The End ha segnato la fine della main story.E nel momento esatto in cui The Rock ha schienato Cody Rhodes, si è dato il via ad una nuovo filone di storia.La sfida che Dwayne ha lanciato al nuovo WWE Champion non lascia alcuna ombra su quello che dovrà accadere prima o poi.Sarà importante vedere se a questo grande appuntamento, The American Nightmare sarà ancora campione, e se anche il People Champ’s Title verrà messo in palio.Invece domenica sera Cody è riuscito a mettere fine a questa lunga storia che Dusty Rhodes fece partire.E’ stato un exploit di emozioni con una serie di interferenze che ha allargato i confini. I veterani della fed che arrivano in soccorso del nuovo beniamino del pubblico riportando la sfida ad armi pari.Sinceramente approvo la decisione ...