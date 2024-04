Europee | Smeriglio Avs | ' Ue sia protagonista su pace | sbarrare strada a climafreghisti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Siamo sempre più convinti che la sfida che Alleanza Verdi Sinistra deve lanciare nel nostro Paese deve avere innanzitutto l'ambizione di richiamare l'Europa alle proprie responsabilità didi una agenda di. Perché finora questo ruolo l'Europa lo ha mancato". Lo afferma l'europarlamentare Massimiliano, candidato di Avs per le prossime elezioniintervenendo all'evento Il coraggio di osare in corso a Roma. "Bisogna urlare con ancora più forza : Basta bombardamenti sui civili - prosegue l'europarlamentare rossoverde - basta vittime innocenti a Kiev così come a Gaza. Fermare l'escalation militare e il crescente riarmo in corso deve essere il l'impegno che ci attende - conclude- e occorre tornare alla centralità della giustizia ...