Europee | Lucano Avs | ‘batto per tutti gli ?zero? del mondo | sogno di portare Riace in Ue’

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Mi candido controcorrente rispetto ad una Europa che ha fatto dell?esclusione il suo credo, dei respingimenti la sua bussola politica, degli accordi vergognosi la sua strategia del lavoro sporco appaltato ad altri. Mi candido contro l?Europa dei respingimenti, delle deportazioni, della guerra alle navi delle Ong ?colpevoli? del reato di umanità.ha indicato un?altra via, ha praticato un?altra soluzione. Quella dell?umanità, anzitutto”. Così Mimmo, candidato con Avs nella circoscrizione meridionale, nel corso del suo intervento all?evento ?Il coraggio di osare? in corso a Roma. “La mia storia puòun piccolo contributo all?affermarsi di una sinistra che sta dalla parte dei più deboli, siano essi migranti, palestinesi, o persone che muoiono sul posto di lavoro per mancanza di sicurezza, ...