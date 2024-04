(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “None non mi candiderò alle elezionima oggiqui con voi per annunciare checon ogni fibra di me stessa questa alleanza Sinistra Verdi perché in Europa i gruppi di Sinistra e Verdigli unici ad aver avuto una posizione netta sulla necessità che il genocidio a Gaza cessi, sull?embargo di armi verso Israele, sul fatto che i paesi dell?Unione Europa dovrebbero interrompere l?acquisto e la vendita di armi”. Lo affermaLa, avvocata, attivista dei diritti civili, nota sui social come Avvo, intervenendo all?evento di Avs Il Coraggio di Osare in corso a Roma. “anche le forze politiche – prosegue – che chiaramente hanno detto che ...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Non sono candidata e non mi candiderò alle elezioni Europee ma oggi sono qui con voi per annunciare che sosterrò con ogni fibra di me stessa questa alleanza Sinistra ... (liberoquotidiano)

Europee: Cathy La Torre, 'non sono candidata ma sosterrò Avs' - Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Non sono candidata e non mi candiderò alle elezioni Europee ma oggi sono qui con voi per annunciare che sosterrò con ogni fibra di me stessa questa alleanza Sinistra Verdi ...lanuovasardegna

The top European golf resorts to buy a villa or bolt hole - Forget waterlogged courses and drizzly rounds: these developments are a golf lover’s paradise. Plus they have plenty to keep the non-players in your family happy ...thetimes.co.uk

Domenica a Roma Avs presenta i candidati alle elezioni Europee. I nomi - Alle 11 di domenica 14 aprile allo Spazio Eventi di Via Palermo a Roma, è previsto l'evento di Alleanza Verdi e Sinistra durante il quale si presenteranno le liste per le elezioni Europee di giugno. I ...affaritaliani