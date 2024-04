Europee | Bonelli Avs | ' urgente agire contro cambiamenti climatici'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Voglio iniziare condannando il lancio di missili e droni lanciati da parte dell'Iran e ribadendo il nostro costante impegno per i diritti umani. Condanno fortemente anche il bombardamento israeliano di una sede diplomatica in Siria, una chiara violazione del diritto internazionale. Noi chiediamo una politica di diplomazia per prevenire una crisi globale. In Europa, siamo testimoni di una destra, guidata da Giorgia Meloni, che utilizza la politica della paura e della menzogna. Per costruire liste e gestire una campagna elettorale efficace, dobbiamo rispondere a questa destra estremamente preoccupante, che minaccia il futuro del nostro Paese e dell'Europa". Così, durante "Il coraggio di osare", l'iniziativa di presentazione dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra in corso a Roma, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e ...