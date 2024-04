L'assessore del Comune di Roma Eugenio Patanè eletto presidente del network 'Impacts': A conclusione dei lavori della Conferenza annuale di 'Impacts' di Madrid, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè è stato eletto presidente del network per gli anni 2024 - 2025. Lo rende noto il Campidoglio. Impacts, spiega la nota, è un network di capitali europee e di grandi aree metropolitane ...

Roma, assessore alla Mobilità Patanè: 'In via di realizzazione 30 nuovi treni per la Metro': Lo scorso 8 aprile sono a Roma sono iniziati i lavori di restyling e sostituzione di alcuni tratti della Metro A . Ma come spiega in una nota l'assessore alla Mobilità della Capitale Eugenio Patanè, ci sono novità anche per l'arrivo di nuovi treni sia per la linea A della Metro che per la linea B. 'Mentre scrivo - si legge sulla nota - i lavoratori di Hitachi Rail SpA stanno ...