Esplode bombola di gas | paura per un anziano solo in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoieri sera, a Pratola Serra, quando verosimilmente a causa di un malfunzionamento delladel gas usata per una stufa, si è sviluppato un incendio che ha interessato un appartamento, dove in quel momento si trovava un pensionato. I Carabinieri della Stazione CC di Chianche, prontamente intervenuti, hanno accompagnato l’uomo all’esterno, in buone condizioni generali. Sul posto anche i VF per lo spegnimento delle fiamme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.