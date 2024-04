Esigeremo un prezzo dall' Iran | come e quando vorremo | l' annuncio di Gantz

Israele, Gantz: “Esigeremo un prezzo da Iran, come e quando vorremo” - "Di fronte alla minaccia iraniana costruiremo una coalizione regionale ed Esigeremo un prezzo dall’Iran, nel modo e nel momento che ci converrà. E, cosa più ...lapresse

Israele, occorre formare un'alleanza strategica contro la minaccia iraniana - Esigeremo un prezzo dall' Iran nel mondo e nel momento opportuno. Così il ministro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, dopo la rappresaglia dell’Iran che la notte scorsa ha lanciano centi ...rtl

In corso il G7, Netanyahu avrebbe deciso di non attaccare subito l’Iran dopo richiesta Biden - Non una risposta immediata, ma una reazione "al momento giusto": potrebbe esserci stato un cambio di linea, da parte del governo di Tel Aviv, rispetto alla scelta di rispondere subito dopo l'attacco c ...dire