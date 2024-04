Escluso l’infarto per N’Dicka Ma rimane in ospedale sott’osservazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 aprile 2024) Udine, 14 aprile 2024 – Evannon ha avuto un infarto. Lo apprende l’ANSA da ambienti sanitari. Il giocatore resterà comunque ricoverato in, in osservazione, e verrà sottoposto ad altri accertamenti. Evitato, dunque, il peggio. Tutta la squadra della Roma si è recata presso l’Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato trasferito il difensore: “Forza Evan, siamo tutti con te!”. All’incoraggiamento giallorosso sono seguiti, in pochi minuti, messaggi di vicinanza e sostegno al giocatore da parte di tutti altri club. La squadra tornerà a Roma in serata. (Foto: Instagram @evandicka) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Dolore al petto per: ...