Ermal Meta e Noemi | dalla «polemica» social alla conduzione del Concerto del Primo Maggio

Noemi ed Ermal Meta - TG3 Novità al Concerto del Primo Maggio . A cambiare non sarà soltanto la location romana (da Piazza San Giovanni in Laterano al Circo Massimo), ma anche la conduzione. Al ... (davidemaggio)

Ermal Meta è stato ospite oggi a Domenica In. Il cantautore ha presentato il nuovo singolo, "L'unico pericolo", che anticipa l'album "Buona fortuna", in uscita a tre anni dall'ultimo. Una pausa che ... (today)

Mara Venier in diretta a Ermal Meta: "Sei sparito". La reazione del cantante - Ermal Meta è stato ospite oggi a Domenica In. Il cantautore ha presentato il nuovo singolo, "L'unico pericolo", che anticipa l'album "Buona fortuna", in uscita a tre anni dall'ultimo. Una pausa che no ...today

Domenica In, Mara Venier nella bufera per Ermal Meta/ Web in rivolta: “Che fine ha fatto la canzone” - Mara Venier finisce al centro delle polemiche per la mancata intervista a Ermal Meta a Domenica In: "Ospitata inutile e troppo breve", web in rivolta ...ilsussidiario

Domenica In, scelta di Mara porta polemiche: “A lui e non Ermal” - La scelta di Mara Venier di far cantare "Caruso" di Lucio Dalla ad un concorrente di The Voice senior e non ad Ermal Meta, ospite nella stessa puntata, ha scatenato qualche polemica sui social.gossipetv