Erik ten Hag esce dall’intervista dopo la domanda del Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione:ten Hag è uscito dalla conferenza stampa post partita sabato serache gli era stato chiesto del peggior piazzamento di sempre in Premier League del. I Red Devils hanno registrato solo una vittoria nelle ultime sette partiteil deludente pareggio per 2-2 contro il Bournemouth di sabato.i massimi dello scorso fine settimana, che li hanno visti confrontarsi con il Liverpool all’Old Trafford, i tifosi delhanno rimesso i piedi per terra. Dominic Solanke ha aperto le marcatureaver rovesciato Willy Kambwala prima di lanciare la palla nell’angolo inferiore. Bruno Fernandes ha poi pareggiato la partita prima che Justin Kluivert ripristinasse il ...