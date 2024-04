Entrambi i lati dell’Atlantico vogliono più munizioni per i sistemi Patriot

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Nel contesto di un uso significativo dei missili in Ucraina e in Medio Oriente, gli Stati Uniti stanno cercando di ampliare la produzione delleimpiegate daidi difesa aerea, sia per far fronte al rapido utilizzo dei suddetti missili nelle loro operazioni militari, che per assicurarsi di avere scorte sufficienti nel caso di un’invasione cinese di Taiwan. La produzione più accentuata si registra per i missili Pac-3 Mse, prodotti dalla Lockheed Martin, che sono considerati la variante più efficace. Nel 2018 Lockheed costruiva trecento cinquanta missili Mse all’anno, e stava lavorando per aumentare la produzione a cinquecento unità annuali prima dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Adesso, col sostegno del Pentagono, l’azienda mira a costruire cinquecentocinquanta ...