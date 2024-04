Enti pubblici in affanno | I concorsi non bastano Agire su costi e stipendi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) "La carenza di personale negli ufficimilanesi è un’emergenza che va affrontata, prima che sia troppo tardi, agendo su due leve: costo della vita e". Una strada delineata dal giuslavorista e docente alla Bocconi Maurizio Del Conte, in prima linea nella partita del pubblico impiego in qualità di presidente di Afol Met, l’azienda speciale consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da 83 Comuni che gestisce centri per l’impiego e scuole di formazione professionale. Anche la vostra realtà sta vivendo il problema della carenza di organico? "Il problema esiste, e si è innescata una sorta di concorrenza fra pubbliche amministrazioni. Chi viene assunto da noi, e magari ha passato più di un concorso pubblico, spesso opta perche per ragioni di contratto offronosuperiori, ...