Enti Locali e sviluppo software | quanto spendono le Regioni | le più virtuose

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) –costa alleitaliane lo? A rivelarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2022 dalle(per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati dei Capoluoghi di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.